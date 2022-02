Derby Inter-Milan, la domanda di Pellegatti è tutta da ridere | VIDEO

Carlo Pellegatti interviene in modo curioso nella conferenza della vigilia del derby Inter-Milan. Stefano Pioli non può far altro che ridere

Renato Panno

C'è grande attesa per il derby Inter-Milan, partita valida per la 24^ giornata di Serie A. Una sfida verità per i rossoneri che, in caso di sconfitta, si troverebbero costretti a ridimensionare gli obiettivi stagionali. Con i nerazzurri a 7 punti (potenzialmente 10 vista la partita in meno) la risalita verso il primo posto in classifica diventerebbe a dir poco complicata. Ma niente paura tifosi del Milan, perché il Diavolo vincerà sicuramente il derby... parola di Carlo Pellegatti!

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia il noto giornalista tifoso è intervenuto per porre una domanda a Stefano Pioli. Una domanda che si è trasformata in una simpatica considerazione. Pellegatti, infatti, ha intrecciato le sorti del Milan con una partita a tennis che lo ha visto protagonista di una straordinaria rimonta in un tie-break. Inevitabile scatenare la risata di Pioli. Ecco il video. Abbiamo intervistato in esclusiva Gene Gnocchi: ecco il suo pensiero sul derby Inter-Milan

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI