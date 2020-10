Derby Inter-Milan, De Vrij: “Sfidare Ibrahimovic? Ecco cosa penso”

Serie A, Inter-Milan: De Vrij nel pre-partita

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Stefan De Vrij, giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Inter-Milan, gara della 4^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Stefan De Vrij:

Su Ibrahimovic

“Per me e Inter contro Milan, sfida di tutta la squadra. Cercheremo di fare una grande partita e di vincere”.

Sul difficile avvicinamento al derby

“Io sono stato in nazionale e sono stato lontano. Ho sentito ovviamente tutte le notizie. Ci dispiace per i compagni ma non cambia niente per la gara che giochiamo”.

