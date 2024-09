Derby Inter-Milan, DAZN inaugura un nuovo programma: i dettagli

Il racconto della stracittadina abbraccerà la nuova atmosfera “stadio-centrica” firmata DAZN e sarà arricchito con postazioni e telecamere dedicate per la diretta da San Siro: un’ora prima del fischio d’inizio, a partire dalle ore 19:45, Diletta Leotta sarà affiancata in campo dal contributo tecnico di Massimo Ambrosini e di Christian Vieri che fa ufficialmente il suo debutto come super ospite di DAZN, per accompagnare tutti gli appassionati nelle analisi pre-partita. Una serata che promette forti emozioni e che saprà senza dubbio accendere la passione dei tifosi con interviste ai protagonisti, nei pre e post partita.