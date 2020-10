Derby Inter-Milan 1-2 al 45′: Doppietta Ibra, Lukaku accorcia le distanze

Derby Inter-Milan, fine primo tempo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Spettacolo a San Siro per il primo tempo del derby Inter-Milan. Dopo una fase iniziale incerta, il Milan si porta avanti con Zlatan Ibrahimovic che, dopo aver sbagliato il rigore da lui stesso procurato, ribadisce in rete per il momentaneo 1-0. Lo svedese non si ferma qui: un grande spunto di Rafael Leao sulla sinistra, con tanto di assist perfetto, premettono al numero 11 di firmare la sua doppietta personale. Ma l’Inter c’è e non si arrende: Romelu Lukaku, infatti, mette in porta un pallone vagante fornito da Ivan Perisic sulla sinistra. Si prevede un grande secondo tempo.

