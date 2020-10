Derby Inter-Milan 0-2: Ibrahimovic la sblocca e poi raddoppia!

Inter-Milan, Ibra la sblocca e poi raddoppia!

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic si procura il calcio di rigore dell’1-0: fallo di Kolarov netto sull’ex attaccante dei Galaxy. Lo svedese dagli 11 metri sbaglia, facendosi ipnotizzare da Handanovic, ma sulla respinta del portiere sloveno segna il gol dell’1-0. Milan avanti al minuto 13 del primo tempo!

Passano pochi minuti e Leao va via sulla sinistra mettendo in mezzo per lo svedese che col destro segna subito il 2-0. Sesto gol di Ibrahimovic con la maglia del Milan nei derby di Milano!

