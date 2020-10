Derby, i sudamericani dell’Inter tornano solo 48 ore prima

Ultime Notizie Milan: l’Inter in 8 ad Appiano Gentile

MILAN NEWS – Mandare i giocatori in Nazionale, per un allenatore di club non è mai piacevole, in modo particolare quando i giocatori devono spostarsi troppo, come per esempio in Sudamerica. Spesso portano ritardi e problematiche, ne sa qualcosa Lautaro Martinez, che nel gennaio 2019 prese una multa per un ritardo non giustificato al rientro dal Sudamerica. Scelse l’ultimo volo utile, che fu cancellato. Allora volo per Londra e poi Milano. L’Inter ai tempi non gradì affatto. Stavolta ad attendere i nerazzurri c’è un Derby e dunque i ritardi non sono ammessi. Il 13 sono previsti gli ultimi impegni di Argentina e Cile, poi i sudamericani Arturo Vidal e Alexis Sanchez, oltre al Toro, voleranno subito verso Milano. Giovedì 15 saranno in gruppo, solo 48 ore prima della stracittadina. E per Antonio Conte sono tutti e tre fondamentali.

Saranno dieci giorni di apnea per Conte, scrive la Gazzetta. Il tecnico nerazzurro chiamerà ogni sera i propri uomini per tenere alta la tensione e sincerarsi stiano bene. A tenere ancor di più tutti sulle spine stavolta ovviamente c’è anche il pericolo Covid-19. Solo 8 giocatori al momento sono a disposizione di Conte, di cui 3 portieri. Insomma, molto difficile preparare la partita così. Di certo potrebbe tornare utile la sosta per Radja Nainggolan, rimasto nerazzurro e ad Appiano Gentile.

Si potrà iniziare a pensare al Milan e a prepararlo bene solo giovedì 15. Anche perché gli europei saranno in campo fino al 14, con Romelu Lukaku che andrà a giocare in Islanda. Tornerà il 14 invece Achraf Hakimi, di rientro dal Marocco. Di certo non servirà motivare il gruppo, voglioso di rifarsi dopo il pareggio dell’Olimpico. I dubbi di Conte per quanto riguarda la formazione riguardano solo il centrocampo. Si dovrebbe tornare al trequartista, con Christian Eriksen titolare, vista la squalifica di Stefano Sensi. Altra ipotesi è un centrocampo tutto muscoli, come con la Lazio. Nella seconda opzione titolare sarebbe Marcelo Brozovic, che ha segnato negli ultimi due derby vinti dai nerazzurri.

