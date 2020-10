Derby, euforia rossonera! Vittoria per il Milan maschile e femminile: il dato

Milano è tutta rossonera!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non è bastato il derby vinto dalla squadra di Stefano Pioli ieri sera grazie ad una straordinaria doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Anche il Milan femminile, a distanza di poche ore, ha avuto la meglio contro i nerazzurri con un rotondo 4-1. Per le ragazze di Maurizio Ganz in gol Dowie (2), Giacinti e Conc. Un risultato che stabilisce un dato interessante: secondo quanto riferisce il profilo Twitter ‘Opta’, esperti in statistiche, il Milan maschile e femminile hanno ottenuto per la prima volta nella storia il successo in entrambi i derby nella stessa stagione.

