Demolizione San Siro: contrari sia Verdi che PD

Verdi e PD contrari alla demolizione di San Siro. L'edizione odierna di "La Repubblica" riporta a tal proposito le dichiarazioni del consigliere comunale Alessandro Giungi: "Nel progetto di Inter e Milan San Siro non esiste più, neanche in miniatura anche se in Consiglio Comunale era stato votato un ordine del giorno in cui si era detto di tenere San Siro in piedi in una qualche forma. Il mio voto fu contrario perché lo sono in merito all'abbattimento di San Siro. Se le due squadre hanno deciso di demolire l'impianto non posso che confermare il mio pensiero".