De Siervo: “La Lega Serie A continua a investire nella tecnologia”

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo , ha commentato in una nota l'introduzione del sistema del VAR Message che ha fatto il suo debutto con l'avvio delle gare della quinta giornata. Ecco le sue parole: "La Lega Serie A continua a investire in tecnologia per supportare il lavoro degli ufficiali di gara".

Il "var message"

"L'implementazione del 'Var Message' sull'orologio dell'arbitro conferma la nostra volontà di rendere sempre più efficace e oggettivo il lavoro della classe arbitrale". Lo ha detto l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in merito all'introduzione del sistema 'Var message'. L'obbiettivo è rendere più efficace la comunicazione tra la sala Var di Lissone e gli arbitri in campo. Per fornire ai nostri tifosi uno spettacolo sempre più trasparente, siamo stati i primi al mondo ad aver introdotto la Glt, il Var e il Saot – sottolinea De Servo -, implementazioni che hanno portato evidenti vantaggi nell'arbitraggio delle nostre partite trasformando la Serie A in un vero modello di riferimento a livello internazionale".