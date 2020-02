De Rosa: “Milan? Pioli è stato bravo a dare compattezza al gruppo”

NEWS MILAN – Gerri De Rosa, giornalista di Sky Sport, ha parlato del lavoro che Stefano Pioli sta svolgendo sulla panchina del Milan.

“Pioli è stato bravo a dare compattezza al gruppo e chiarezza. Ad oggi mi sembrano tutti sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda e l’arrivo di un motivatore come Ibrahimovic sicuramente ha dato una mano in questo senso. Il Milan adesso ha fiducia nei propri mezzi. Poi magari ci sono delle partite che avrebbe potuto pareggiare e invece le ha vinte e questo aiuta, poi ovviamente questo tipo di fortuna te la devi saper meritare”. Intanto La Gazzetta dello Sport effettua un bilancio sul mercato effettuato dal Milan in questa sessione di calciomercato, continua a leggere >>>

