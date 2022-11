De Ketelaere, panchina nell’amichevole persa dal Belgio contro l’Egitto

Questo pomeriggio è andata in scena la gara amichevole tra Belgio ed Egitto. Non è andata bene per i 'Diavoli Rossi' a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. I ragazzi allenati dal c.t. Martinez, infatti, hanno perso 2-1. La rete del Belgio porta la firma di Openda, mentre per i 'faraoni' hanno segnato Mohamed e Trezeguet. Per quanto riguarda il milanista Charles De Ketelaere, il giocatore è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Milan, le top news di oggi: Joax Felix per il dopo Leao?