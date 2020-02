De Grandis: “Paqueta è una mezzala, non un trequartista”

NEWS MILAN – Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Lucas Paqueta, centrocampista del Milan che ha giocato titolare l’ultima partita contro il Torino.

“Secondo me Paqueta è una mezzala alla brasiliana, molto tecnica e che tocca tanti palloni in campo e li tocca bene grazie ad un sinistro vellutato. Non so se il trequartista sia una posizione adatta a lui ma ieri ha fatto buone giocate. In quel ruolo forse è più utile Calhanoglu che ha più potenza e dinamismo e in questo senso Pioli sta aspettando il turco anche se Paquetà e Bonaventura hanno caratteristiche interessanti”. Intanto Ante Rebic ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android