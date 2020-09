De Canio: “Gattuso? Con Pirlo, Seedorf e Kakà ha dimostrato di saper giocare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore di calcio Gigi De Canio, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, ha parlato del Gattuso calciatore ai tempi del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Gattuso esagera con sé stesso. Lui tanta legna la faceva da ragazzino, in seguito è diventato un calciatore vero. Giocando con campioni come Pirlo, Seedorf e Kakà ha dimostrato di saper giocare a calcio. Non è diventato Gattuso solo perché ringhiava”.

