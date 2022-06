DAZN, gli utenti votano Inter-Milan partita più bella della stagione

DAZN ha lanciato un sondaggio per eleggere il match più bello dell’ultima stagione di Serie A. A spuntarla è Inter-Milan, derby di ritorno. Un turbinio di emozioni, soprattutto per i tifosi rossoneri, risollevati dalla doppietta di Olivier Giroud in quello che è stato il match svolta per la conquista dello Scudetto. Dopo il gol iniziale di Perisic sugli sviluppi di calcio d’angolo arrivarono le due reti del francese a ribaltare il risultato. C'è da scommettere che tra i votanti ci siano parecchi tifosi del Milan. Intanto rigustiamoci i gol di Inter-Milan nel video postato sui social da DAZN.