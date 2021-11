Dazn, lo stop alla doppia utenza potrebbe slittare a fine stagione | News

Diversamente da quanto vociferato oggi, lo stop alla doppia utenza da parte di Dazn potrebbe slittare al termine della stagione in corso

La notizia riportata questa mattina da 'Il Sole 24 Ore' circa lo stop alla doppia utenza da parte di Dazn ha destato molte perplessità non solo dai fruitori del servizio, ma anche dagli stessi club di Serie A. Diversamente da quanto vociferato nella giornata oggi, lo stop alla doppia utenza potrebbe slittare al termine della stagione attualmente in corso e non nel mese di gennaio. Secondo quanto riporta 'Calcio&Finanza', martedì andrà in scena un confronto al Mise tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e i vertici della piattaforma Ott 'per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, anche sulle ultime decisioni dell'azienda che detiene i diritti tv del calcio di serie A'. L'incontro, insieme con la sottosegretaria Anna Ascani che ha la delega sulla materia, è in programma per martedì prossimo 16 novembre alle ore 15.