DAZN acquista Eleven Sports: “Nuovi ricavi per 300 milioni”

Svolta per DAZN, che ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group, piattaforma streaming che in Italia trasmette la Serie C e ha i diritti del basket fino al 2025. Lo ha annunciato DAZN con un comunicato ufficiale: "L’operazione espande le capacità di Dazn all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre maggiore di territori. Una volta completata, l’operazione consentirà a Dazn di diventare il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio, due Paesi dalla solida tradizione calcistica. Il business di Eleven Group integrerà le attività di Dazn in Italia, Giappone, area Dach e Spagna, Paesi dove l’azienda si è già aggiudicata i diritti per la trasmissione delle più importanti competizioni calcistiche nazionali. Eleven è anche presente a Taiwan e in altri mercati del sudest asiatico, consolidando la presenza in un territorio dove Dazn detiene la posizione di leader in Giappone".