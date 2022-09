Danimarca-Francia 2-0: 65 minuti per Giroud, Kjaer entra dalla panchina

Brutta sconfitta per la Francia contro la Danimarca in Nations League. 65 minuti per Olivier Giroud, Simon Kjaer entra dalla panchina

È terminata da pochi minuti Danimarca-Francia, partita valida per il gruppo 1 della Lega A di Nations League. Brutta sconfitta per i transalpini, che retrocedono in Lega B dopo aver ottenuto la miseria di 5 punti in 6 partite. Olivier Giroud, attaccante del Milan, non ha potuto far niente per evitare il 2-0 dei padroni di casa: il CT Didier Deschamps lo ha sostituito con Cristopher Nkunku dopo 65 minuti di gioco. Buone notizie sul fronte Simon Kjaer, subentrato al minuto 72' e da considerarsi dunque recuperato dopo un problema alla caviglia.