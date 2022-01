Dalla figurina a Milanello: Lazetic, adesso Ibra è tuo compagno di squadra

Marko Lazetic, da poche ore ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, potrà coronare il sogno di giocare insieme al suo idolo Ibrahimovic

Come riporta 'gazzetta.it', fino a pochi giorni fa Lazetic aveva attaccato, sull'armadietto all'interno dello spogliatoio della Stella Rossa, una figurina che ritrae il numero 11 del Milan. Incredibile come una storia possa cambiare nel giro di poche ore. Ad averlo solo come un idolo, tutto un tratto se lo ritroverà all'interno dello stesso spogliatoio, quello del Milan. Lazetic potrà crescere alle spalle di quello che già può tranquillamente essere considerato come il suo 'maestro'.

Se sarà un buon allievo non si sa, ma i tifosi del Milan si augurano vivamente di avere in squadra un futuro 'crack' del calcio europeo. Intanto non svegliamo l'ormai ex Stella Rossa, il quale sta coronando il suo sogno di vestire la prestigiosa maglia rossonera che condividerà insieme al suo idolo Ibrahimovic. E' sempre stato uno dei suoi modelli, sia come carattere che come attaccante. Sarà in grado di essere un degno erede dell'attaccante svedese?