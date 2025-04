Da quanto non succedeva? Venezia-Milan 0-2: Gimenez e Pulisic tornati

Un'altra vittoria per i rossoneri, Venezia-Milan 0-2. I rossoneri non subiscono gol, ancora una volta. Nelle ultime quattro partite, solo un gol subito. Sergio Conceicao ha sistemato la difesa, ciò che bisognava fare. Poi si poteva certamente gestire meglio la partita, chiudendola prima, ma non è certamente la priorità. Tre vittorie su quattro partite con la difesa a 3. I rossoneri convincono. Torna al gol Santiago Gimenez, ma anche Christian Pulisic, sempre più splendido. Bene anche Youssouf Fofana e soprattutto i tre centrali, che non hanno concesso nulla. Nel video qui sotto il commento a Venezia-Milan 0-2, sul nostro canale YouTube. Ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e di dirci la tua nei commenti! Se vuoi puoi anche condividere il video e sostenerci con una donazione!