Da Donnarumma a Bonucci: quando i tifosi si sentono traditi

Negli ultimi giorni si sta parlando dei fischi di San Siro a Gianluigi Donnarumma. Il portiere, tornato a San Siro in occasione di Italia-Spagna, si aspettava un'accoglienza differente, ma onestamente era difficile immaginare qualcosa di diverso rispetto a quanto successo. Al di di là della ragione o meno, la cosa certa è che i tifosi del Milan si sono sentiti traditi per il comportamento di Gigio, che dopo essere cresciuto in rossonero ha deciso di andare al Psg. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, elenca i vari "tradimenti" dei giocatori nei confronti dei tifosi.