Curva Sud, sabato il derby della solidarietà con i City Angels

In vista del match di sabato, la Curva Sud come ormai di consueto si attiverà per aiutare i City Angels per il derby della solidarietà.

Anche quest'anno, in vista della stracittadina milanese, la Curva Sud del Milan sta preparando il "derby della solidarietà", come riporta Radio Lombardia, raccogliendo beni per i senzatetto della città. Un atto importante da parte del tifo organizzato rossonero, per delle persone che soprattutto in inverno vivono momenti difficili, rischiando la vita per il freddo. Sabato pomeriggio, per esattezza alle ore 14:00, alcuni esponenti della Curva Sud si presenteranno davanti a San Siro, ingresso 14 (quello da cui entra la Curva Sud), per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto. Una bellissima iniziativa che sta diventando ormai una consuetudine molto piacevole. Ancora una volta la Curva sud si dimostra eccellente, non solo nel tifare.