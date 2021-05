Curva Sud Milano: “Vicini al dolore della famiglia Ancelotti”

La Curva Sud Milano si stringe al dolore di mister Ancelotti per la scomparsa prematura della moglie. Striscione e nota.

Ieri è venuta a mancare, a 63 anni, Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti e la Curva Sud Milano ha voluto far sentire la propria vicinanza all'allenatore dell'Everton, ex giocatore e tecnico del Milan. Era malata da tempo e di recente le sue condizioni si erano aggravate. Negli ultimi giorni, Ancelotti si era recato in Italia per starle più vicino. Come detto, la Curva Sud ha voluto partecipare, seppur da lontano, al dolore della famiglia. Esposto uno striscione fuori da San Siro e pubblicata sul sito ufficiale una nota del gruppo: "La Curva Sud Milano si stringe al dolore di mister Ancelotti per la scomparsa prematura della moglie".