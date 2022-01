Curva Sud Milano: “Non entreremo allo stadio per le prossime due partite”

Attraverso un post su Instagram, la Curva Sud Milano ha comunicato che non entrerà allo stadio per le prossime due partite di campionato

Attraverso una storia su Instagram, la Curva Sud Milano ha comunicato che, considerato che allo stadio potranno entrare 5mila spettatori per le prossime due partite di Serie A, non entrerà al 'Meazza'. Queste le parole apparse sul social: "Nelle prossime due partite di campionato, vista la capienza ridotta e le misure anti-Covid ancora più stringenti, Curva Sud Milano e AICM hanno deciso di NON entrare allo stadio". Milan, le top news di oggi: ultime in vista del Genoa. Arriva Bailly?