Altro arresto per Luca Lucci, storico esponente della Curva Sud del Milan: ecco qual è l'accusa in questa occasione specifica ...

Luca Lucci, storico esponente della Curva Sud del Milan, è stato arrestato un'altra volta nelle ultime ore. All'ex capo ultrà rossonero, già in carcere per l'inchiesta sulle tifoserie del capoluogo lombardo, è stata notificata l'ennesima ordinanza di custodia cautelare. A riferirlo, nella giornata odierna, sono stati i colleghi di 'Sport Mediaset'. Secondo quanto riportato in questa occasione l'accusa sarebbe di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In modo particolare, da quanto si apprende, nell'indagine coordinata dai PM di Milano Rosario Ferracane e Leonardo Testi si parlerebbe di tre tonnellate di hashish, 255 kg di marijuana e 53 di cocaina.