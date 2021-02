Crotone, numeri horror a San Siro tra Milan e Inter / Serie A News

Crotone, numeri horror a San Siro

Manca sempre meno al match tra Milan e Crotone, valido per la 21^ giornata di Serie A. I rossoneri, dopo la vittoria dell'Inter, sono scivolati momentaneamente al secondo posto. Un motivo in più per cercare con insistenza i tre punti. Dall'altro lato un Crotone ultimo in classifica con assoluto bisogno di punti. Il club calabrese, però, quando vede San Siro non si esalta particolarmente. Lo dicono i numeri, che fanno notare un Crotone che ha raccolto un solo punto in cinque partite di Serie A disputate allo Stadio Meazza, frutto dell'1-1 contro l'Inter nel febbraio 2018 – i rossoblù hanno subito 2.6 reti a partita in queste gare.