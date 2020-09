Crotone-Milan, Pioli: “Ibrahimovic è molto motivato. La sua assenza pesa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I quotidiani sportivi, in edicola oggi, hanno riportato le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa, che si soffermato sull’assenza di Zlatan Ibrahimovic, colpito dal coronavirus.

“Ibrahimovic l’ho sentito dopo la partita e ieri, sta bene, si sta allenando da casa, molto motivato, si sente coi suoi compagni. La sua assenza pesa ma dobbiamo essere bravi, è un’opportunità per la nostra crescita, dobbiamo ottenere dei buoni risultati per far sì che quando tornerà saremo ancora più forti”.

MILAN, CONTATTI CON UN GIOCATORE >>>