Crotone-Milan, i convocati di Pioli: tornano Leao e Paquetà

CROTONE-MILAN, I CONVOCATI!

CROTONE-MILAN CONVOCATI – Al termine della rifinitura odierna, mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match di Crotone, in programma domani alle ore 18.00. I rossoneri partiranno oggi alle 16.00 in aereo alla volta della città calabrese. Tornano tra i convocati Rafael Leao, che come dichiarato dal tecnico rossonero in conferenza stampa, domani potrebbe giocare uno spezzone di gara.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leão, Maldini, Rebić.