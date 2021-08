Croazia, Ante Rebic è stato fatto fuori dalla sua Nazionale: il motivo | News

Dalla Croazia sono sicuri: Ante Rebic non farà parte della sua Nazionale durante la prossima spedizione ai Mondiali in Qatar nel 2022

Ante Rebic escluso dalla Nazionale croata per i prossimi Mondiali in Qatar. E' questa l'indiscrezione lanciata dal quotidiano croato 'Sportske Novosti', secondo il quale il calciatore del Milan avrebbe rivolto delle brutte parole nei confronti del commissario tecnico Dalic, dei media e dei tifosi. Un gesto di rabbia dovuto dalle troppe critiche ricevute a causa di un brutto Europeo disputato dall'ex Eintracht, anche se in realtà tutta la squadra non ha fatto un gran figurone. In ogni caso, i fan croati avrebbero invitato l'introduzione di alcuni volti nuovi all'interno della selezione in maniera tale da poter dare vita ad un nuovo ciclo vincente.