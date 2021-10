Cristiano Ronaldo risponde: “Ho vinto tutto, non temo chi parla male”

Cristiano Ronaldo risponde alle critiche di Bonucci e Chiellini, suoi ex compagni alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

Dopo le parole degli ex compagni della Juventus, non si è fatta attendere la replica di Cristiano Ronaldo, portoghese classe 1985 che si è trasferito al Manchester United in estate. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky: "Non ho paura di quello che dicono le persone. Non è un mio problema se c’è qualcuno che non vuole vedere quello che faccio per le squadre. Ho vinto tutto, non ho paura di chi parla male di me. Dormo bene tutte le notti, vado a letto con la coscienza a posto. Vado avanti così perché continuerò a chiudere le bocche delle persone e vincere trofei. Le critiche sono parte del nostro lavoro, non mi spaventano anzi, le vedo come una cosa positiva. Se c’è qualcuno preoccupato per il mio rendimento è perché sanno quale è il mio valore".