Criscitiello: “Inter, che entusiasmo per Lukaku! Per Origi solo 4 fotografi”

Michele Criscitiello ha paragonato l'arrivo di Lukaku all'Inter a quello di Origi al Milan , sottolineando l'entusiasmo nerazzurro. Secondo il direttore di Sportitalia non ci sarebbe stata la stessa accoglienza per i due attaccanti. Il belga del Milan sarebbe stato snobbato dai tifosi rossoneri, mentre quelli nerazzurri avrebbero dato il bentornato tra l'entusiasmo all'ex Chelsea.

Dagli studi di Sportitalia, Criscitiello ha sentenziato: "All'Inter c'è grande entusiasmo ed è quello che serviva. Paradossalmente il Milan ha vinto ma è fermo. Se c'è l'entusiasmo per Lukaku dei secondi in classifica, il Milan saluta Origi con 4 fotografi, 0 tifosi, 0 magliette e sciarpe. L'Inter ha infiammato tutti, ha fatto tanto mercato a giugno, ora vediamo la situazione Dybala. E' arrivato Lukaku, è ovvio che giugno è stato il mese dell'Inter, luglio e agosto per me deve essere il mese del mercato della Juventus, del Milan e del Napoli".