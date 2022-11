Cremonese-Milan, debutto di Thiaw da titolare: buona prova del tedesco

Il Milan non ha sofferto la fase offensiva della Cremonese , che ha praticamente tirato una volta verso la porta di Tatarusanu , a pochi minuti dalla fine. L'esperimento della difesa a tre di Pioli ha funzionato abbastanza bene. Va detto che non è una prima volta: con Kalulu dirottato a destra, il Milan si è spesso messo a tre dietro in fase di impostazione. Nella trasferta di Cremona ha esordito da titolare Malick Thiaw . Il tedesco ha giocato 60' di qualità e intraprendenza. Con accanto Kjaer e Tomori , il calciatore classe 2001 si è sentito a casa e non ha sofferto praticamente nulla nella sua zona del campo. È stato interessante vederlo in una difesa a tre, dato che allo Schalke 04 ha giocato come secondo centrale o al massimo terzino.

Malick Thiaw è stato finalmente buttato nella mischia da Stefano Pioli, un po' per fare rifiatare Kalulu, un po' per dare minuti al 21enne. Il tedesco non si è mai fatto superare, ha mostrato una buona capacità palla al piede e soprattutto, ha migliorato un aspetto nel quale il Milan ha carenze. L'altezza e il salto di Thiaw saranno, infatti, fondamentali per i rossoneri, che spesso soffrono tremendamente i calci piazzati, proprio per le lacune sui palloni alti. Anche in attacco, il tedesco ha sfiorato per due volte la rete, proprio con due colpi di testa. Dopo gli ottimi 7 minuti a Verona, Thiaw gioca da titolare e lancia un chiaro messaggio a Stefano Pioli: il tedesco c'è ed è pronto a prendersi la difesa del Milan.