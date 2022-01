Covid, Salernitana bloccata dall’Asl: si chiede rinvio partita con il Venezia

Come successo contro l'Udinese, l'Asl blocca la Salernitana, che chiede il rinvio della partita contro il Venezia. Le ultime

Una stagione che più travagliata non si può per la Salernitana. Dopo aver risolto in extremis la questione societaria, la società campana è una delle più colpite dalla presenza del Covid. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', dopo aver bloccato la trasferta ad Udine, l'Asl ha ordinato la quarantena per tutti i positivi e i contatti stretti. Per questo motivo la squadra non potrà prendere parte alla partita contro il Venezia. Il club di Iervolino ha chiesto il rinvio della gara. Si attendono novità nelle prossime ore.