Covid-19, Protezione Civile: “Esteso obbligo autocertificazione, i dettagli”

ULTIME NEWS – Esteso l’obbligo per l’autocertificazione per tutti i cittadini italiani, non solo per motivi di salute e lavoro, ma anche per chi fa una passeggiata a piedi. Nuovi aggiornamenti sul Coronavirus Covid-19. Li annuncia il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Ecco le sue dichiarazioni in merito all’emergenza: “Servirà l’autocertificazione anche per chi esce a piedi. Il consiglio che mi sento di dare è quello di uscire solo per lo stretto necessario e indispensabile. Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione”. Per scaricare il nuovo modulo di autocertificazione: clicca qui!

Ancora sul Covid-19, aggiunge: “Per ciò che riguarda l’utilizzo delle mascherine, voglio dare a tutti una informazione derivante da un parere del comitato tecnico scientifico in merito al loro impiego sui luoghi di lavoro: ebbene, si raccomanda di rispettare rigorosamente le distanze previste del metro come principale criterio per il contenimento dell’infezione; tuttavia, in assenza della possibilità di mantenere tale distanza, è raccomandato l’uso della mascherina”.

