Costacurta: “Rebic? E’ veramente incredibile. Ha alti e bassi clamorosi”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha parlato di Ante Rebic, attaccante rossonero, prima di Croazia-Spagna

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del fischio inizio di Croazia-Spagna. La gara è valida per gli ottavi di finale degli Europei. Costacurta ha parlato anche di Ante Rebic, attaccante rossonero: "Lui decisivo? Dipende da come ha messo il piede giù dal letto stamattina. È veramente incredibile, ha alti e bassi clamorosi, però risolve anche le partite. In una partita secca può essere decisivo. Da quel lato ci sarà Azpilicueta: troverà pane per i suoi denti il nostro Rebic".