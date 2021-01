Milan, Costacurta: “Ibra aiuta tanto in allenamento. Tonali? Giocatore pronto”

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di alcune tematiche riguardanti il Milan al termine del match vinto col Bologna.

Su Tonali: “Mi aspettavo di più, ma io in passato ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori giovani, al ventesimo anno non erano pronti come lui. L’anno scorso tanti pensavano che Bennacer dovesse andarsene. E’ un giocatore molto interessante”.

Sulla differenza dall’arrivo di Ibrahimovic: “Calabria non era l’unico che prendeva fischi, metà squadra ne prendeva. L’arrivo di un personaggio come Ibra ha dato molta fiducia, forse più in allenamento che in partita. In passato ho assistito ad un allenamento di Pato con Ibra, prese tanti accidenti. Sono personaggi che aiutano tanto anche in allenamento”.

MILAN, TUTTI I RIGORI CONCESSI AI ROSSONERI ANALIZZATI CASO PER CASO>>>