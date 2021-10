Costa D’Avorio-Malawi 3-0, 90 minuti per Kessié e un cartellino giallo

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha giocato tutti i novanta minuti nella partita tra Costa D'Avorio e Malawi, gara terminata 3-0

La Costa D'Avorio di Franck Kessié ha battuto questo pomeriggio il Malawi per 3-0. Il centrocampista del Milan ha giocato tutti i novanta minuti della gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Inoltre il calciatore ivoriano ha ricevuto anche un cartellino giallo. Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per Belotti, spunta la clausola di Pioli