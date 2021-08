Costa d’Avorio: Kessie infortunato, ma convocato per i prossimi impegni

Franck Kessie, centrocampista del Milan, è stato convocato dalla Costa d'Avorio per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022

La Costa d'Avorio non rinuncia a Franck Kessie nonostante l'infortunio al flessore della gamba sinistra. Il commissario tecnico Patrice Baumelle ha infatti convocato il centrocampista del Milan per i prossimi impegni degli 'Elefanti' contro Mozambico e Camerun. Con ogni probabilità c'è la volontà di valutare da vicino le condizioni fisiche del 'Presidente' prima di decidere il da farsi. Ecco l'elenco completo. Yacine Adli arrivato a Milano per le visite mediche: segui con noi, LIVE, la sua giornata