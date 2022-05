Cosmi: “Il Milan è il trionfo delle idee. Sta facendo qualcosa di immenso”

Il tecnico Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan di Pioli

Il tecnico Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan e delle possibilità di vincere lo scudetto. Ecco cosa ha detto: "A oggi, la migliore è in testa. Il Milan ha espresso il meglio di se stessa in questa stagione. Il Milan sta facendo qualcosa di immenso perché riuscire a centrare l’obiettivo rappresenterebbe mai come quest’anno il trionfo delle idee". Milan, le top news di oggi: RedBird in vantaggio, sogno Joao Felix.