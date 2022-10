Cosenza, trauma cranico per Brescianini: il comunicato del club | News

Marco Brescianini, centrocampista del Milan in prestito al Cosenza, ha rimediato un trauma cranico: ecco come sta il calciatore

(fonte il cosenza.it) - La Società Cosenza Calcio informa che il calciatore Marco Brescianini, in seguito al trauma cranico subito nel corso della gara con il Frosinone di questo pomeriggio, è stato immediatamente soccorso dai sanitari dello staff medico ed accompagnato presso l’ospedale di Cosenza. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto non hanno rilevato nessun danno o conseguenza. Il calciatore rimarrà in osservazione presso l’Ospedale dell’Annunziata fino a domani mattina. Milan, previsti cinque cambi: la probabile formazione contro il Torino.