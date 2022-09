Cosenza-Como, esordio con vittoria per Marco Nasti | News

Una serata speciale per Marco Nasti, giovane attaccante di proprietà del Milan in prestito al Cosenza. Il classe 2003 ha esordito con la maglia dei 'lupi' in Serie B in occasione del match contro il Como, valido per la settima giornata del campionato. Nasti ha giocato tutto il match e ha conquistato la vittoria (3-1 il risultato finale), la terza in questo inizio di stagione per i calabresi. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza e il futuro di Leao.