Corso allenatori Uefa Pro: presenti Del Piero, Amelia e Nocerino

Il prossimo 3 ottobre a Coverciano prenderà il via il prossimo corso per allenatori Uefa Pro . Tra i presenti Alessandro Del Piero , Daniele De Rossi ma anche ex rossoneri come Marco Amelia ed Antonio Nocerino .

Dai campioni del Mondo del 2006 come Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli e Marco Amelia al neo tecnico del Monza, Raffaele Palladino, passando per altri ex giocatori come Antonio Nocerino ed Alberto Aquilani. Questi, sono solo alcuni dei nomi riportati dall'ANSA che prenderanno parte dal prossimo 3 ottobre al corso per allenatori Uefa Pro che si terrà a Coverciano.