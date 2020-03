Coronavirus, Yonghong Li: “Ibrahimovic è una persona brava e generosa”

NEWS MILAN – Yonghong Li, ex presidente del Milan, attraverso il proprio canale ufficiale Twitter, ha commentato l’iniziativa di Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di aprire una raccolta fondi per aiutare gli ospedali Humanitas per fronteggiare l’emergenza coronavirus: “Grande rispetto, Zlatan. Non solo un grande talento in campo, ma anche una persona brava e generosa”.

