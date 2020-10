Coronavirus – Tutti negativi i tamponi del Napoli ieri

Ultime Notizie Milan: Napoli, tutti negativi i tamponi

MILAN NEWS – Anche ieri, come tutti i giorni, i giocatori del Napoli sono stati sottoposti a tamponi per verificare che il Covid-19 non si stia diffondendo nella squadra di Gennaro Gattuso dopo le positività di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, che hanno portato anche a saltare la partita con la Juventus. Anche oggi, però, per fortuna tutti i tamponi sono risultati negativi e dunque non ci sono nuovi casi di Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso Napoli, tramite il proprio profilo Twitter: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra”.

