Coronavirus, Torneo di Viareggio: rinviato a data da destinarsi

NEWS MILAN – L’emergenza Coronavirus ha condizionato l’intero panorama calcistico, anche – inevitabilmente – quello giovanile. Il ‘Torneo di Viareggio‘, che si sarebbe dovuto giocare dal 16 al 30 marzo 2020, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi.

Si trattava della 72.a edizione della nota competizione giovanile. La Viareggio Cup sarebbe stata una bella opportunità per il Milan Primavera, che non deve più pensare al campionato visto che ha già ottenuto la promozione in Primavera 1. Vedremo se e quando verrà rivisto il calendario, oppure se salterà definitivamente.

Intanto nella tarda mattinata sono arrivate le dichiarazioni proprio di GigioDonnarumma: continua a leggere >>>

