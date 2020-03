Coronavirus, Spagna proroga di 15 giorni lo stato d’emergenza

ULTIME NEWS – Dopo aver messo in ginocchio l’Italia intera, il coronavirus è esploso anche nel resto d’Europa. La Spagna è uno degli stati più colpiti in tal senso e per questo motivo il Premier Pedro Sanchez ha prorogato lo stato d’emergenza. Ecco le parole raccolte da ‘TuttoMercatoWeb’: “Il peggio deve ancora venire e metterà alla prova i limiti delle nostre capacità. I casi diagnosticati e i decessi aumenteranno nei prossimi giorni. Stanno arrivando giorni critici per i quali dobbiamo prepararci. Il rischio è ovunque, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore”. Intanto il Real Madrid piange la morte di uno suo ex Presidente: per saperne di più, continua a leggere >>>

