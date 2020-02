Serie A: rinviata anche Torino-Parma

ULTIME NEWS – Non solo Lombardia e Veneto. Anche il match in programma a Torino oggi alle ore 15.00 tra granata e Parma è stato rinviato a data da destinarsi per via dell’allarme legato al Coronavirus. Gli unici due match, dunque, che prenderanno il via in questa domenica saranno Genoa-Lazio delle ore 12.30 a Marassi e Roma-Lecce in programma alle ore 18.00 allo stadio Olimpico. Rinviato anche il big match del campionato femminile tra Milan e Fiorentina>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android