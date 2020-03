Coronavirus – Secondo giocatore positivo in NBA

ULTIME NEWS – Dopo il caso di Rudy Gobert, centro francese degli Utah Jazz, è arrivata la notizia di un secondo contagiato di Coronavirus in NBA. Si tratta dell’amico e compagno di squadra Donovan Mitchell, giovane stella americana che è stato trovato positivo al tampone. Secondo le prime indiscrezioni nessun altro giocatore o membro dello staff della franchigia è risultato positivo al virus. La Lega americana ha sospeso la regular season immediatamente e ad oggi non è stata fissata una data per la ripresa. Intanto, ecco il bollettino di oggi in Italia: situazione sempre più drammatica>>>

