Coronavirus, Rui Costa: “Un pensiero all’Italia, questa sofferenza fa male”

ULTIME NEWS – Manuel Rui Costa, attraverso il sito ufficiale del Benfica, ha voluto lanciare un messaggio di speranza e solidarietà. L’ex numero 10 del Milan, nel giorno del suo compleanno, ha mostrato vicinanza anche all’Italia, il paese più colpito in questo momento dal coronavirus. Ecco le sue parole:

“Viviamo tutti un momento difficile e sicuramente un momento che nessuno di noi aveva mai immaginato di vivere. Non è facile per nessuno, ma sono sicuro che per alcuni è più difficile. Mi riferisco a tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro questo nemico invisibile e, naturalmente, la famiglia e gli amici dei nostri 100 connazionali che sono morti nei giorni scorsi, vittime di questa terribile minaccia globale. È in questo contesto di profonda tristezza e, naturalmente, di enorme incertezza sui giorni a venire che scrivo.

Non solo ai Benfiquisti, ma a tutti coloro che, in qualche modo, soffrono e temono per la famiglia, gli amici, i conoscenti e persino gli estranei. Questo è un momento in cui, come ha affermato il nostro Presidente pochi giorni fa, “siamo tutti dello stesso club” . Non posso fare a meno di ricordare i tanti amici che ho in Italia. Un paese meraviglioso che ha accolto me e la mia famiglia per 12 anni in un modo che non dimenticherò mai. Oggi l’Italia è il paese con il maggior numero di decessi causati da questa malattia e questa sofferenza fa male a tutti noi, e continua a danneggiare la velocità con cui questo virus si sta diffondendo in tutto il mondo”. Intanto ecco come il Milan ha augurato buon compleanno al ‘Musagete’, continua a leggere >>>

