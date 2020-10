Coronavirus, Ronaldo: “Il tampone è una ca**ata”. Burioni risponde così | News

Burioni attacca Cristiano Ronaldo

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Uscita infelice per Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus. Il portoghese, ancora positivo al tampone per il coronavirus, non ha accettato il verdetto è ha tuonato sui social “Il tampone è una ca**ata”. CR7 ha più volte dichiarato di sentirsi bene nonostante la positività, motivo per cui ha sbottato senza giri di parole. Una frase che non è piaciuta al noto virologo Roberto Burioni, che ha così commentato la vicenda su Twitter: “Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”. Una frase tanto ironica quanto tagliente…

MISTER PIOLI HA PARLATO AI MICROFONI DI MILAN TV: LE SUE DICHIARAZIONI >>>