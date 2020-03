Coronavirus, Romagnoli si unisce alla donazione della Curva Nord Lazio

ULTIME NEWS MILAN – Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, Alessio Romagnoli si è impegnato a partecipare ad una raccolta fondi organizzata dalla Curva Nord della Lazio. La tifoseria organizzata biancoceleste sta lavorando per acquistare autorespiratori e mascherine da destinare all’Ospedale di Civitavecchia. Ecco le sue parole: “I ragazzi della Curva Nord Lazio stanno facendo una raccolta fondi per l’acquisto di autorespiratori e mascherine da destinare all’ospedale di Civitavecchia. Il materiale è costosissimo ma necessario per combattere questa pandemia. Aiutiamo tutti i medici, gli infermieri e gli specialisti che stanno rischiando la loro vita per salvare la nostra, sono i nostri eroi. Dimostriamo di avere un cuore grande“. Intanto ecco le parole di Ivan Gazidis su questa situazione di emergenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android